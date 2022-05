Ee Naturgaart mat alle Sënner erliewen 6 Um Réider L-9151 Eschdorf, 4 juin 2022, Esch-sur-Sûre.

Ee Naturgaart mat alle Sënner erliewen

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à 6 Um Réider L-9151 Eschdorf

Notre jardin naturel à l’anglaise d’environ 2 ha est cultivé sans engrais chimiques ni pesticides. Il abrite de nombreux espaces verts, avec une grande diversité de roses (anciennes), de vivaces et graminées. S’y ajoutent des plans d’eau et plates-bandes, pré fleuri, labyrinthe etc. Michèle Schank lira le 4 juin des extraits de textes choisis en rapport avec la thématique « Jardins et Climat » (séances de lecture : Samedi 15:00 et 17:00).

0 €

6 Um Réider L-9151 Eschdorf L-9151 Eschdorf Esch-sur-Sûre Canton Wiltz



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00