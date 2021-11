Edwin Fardini & Sarah Ristorcelli Conservatoire, 3 juin 2022, Tourcoing.

Edwin Fardini & Sarah Ristorcelli

Conservatoire, le vendredi 3 juin 2022 à 18:30

Festival de clôture Dans le cadre de Musica Viva Dans le cadre de la biennale Là-haut Après leurs études respectives au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Edwin Fardini et Sarah Ristorcelli sont tous deux lauréats de la Fondation Royaumont. Le baryton Edwin Fardini débute au Teatro alla Scala de Milan (Roméo et Juliette) et à l’Opéra Comique (Hippolyte et Aricie). Il est Révélation Classique de l’Adami en 2019. La Fondation Daniel et Nina Carasso soutient ses explorations artistiques autour de Gustav Mahler. La pianiste et chef de chant française Sarah Ristorcelli s’est perfectionnée à Montréal avant d’intégrer la classe d’accompagnement vocal d’Anne le Bozec et Emmanuel Olivier au CNSMDP. Reconnue pour ses grandes qualités musicales et artistiques, elle se spécialise tout particulièrement dans le répertoire du lied et de la mélodie.

6€ à 10€

La jeunesse et le talent mis à l’honneur pour un récital à la française !

Conservatoire 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



