Edwin Crossley-Mercer et Yoan Héreau, 19 novembre 2022

Edwin Crossley-Mercer et Yoan Héreau



2022-11-19 19:00:00 19:00:00 – 2022-11-19

15 30 Le cycle du Voyage d’hiver ou Winterreise est sans doute le plus beau recueil de lieder de Franz Schubert.



Lauréat en 2007 du HSBC Foundation Award et 1er prix du concours Nadia et Lili Boulanger, nominé deux fois aux Grammy Awards, Edwin Crossley Mercer (baryton) est aujourd’hui présent sur les plus prestigieuses scènes d’opéra et de concert internationales.



À ses côtés, Yoan Héreau assure la partition de piano, quasiment aussi essentielle que celle du chanteur : « Le piano joue tous les personnages que l’on

rencontre, tant l’atmosphère qui est peinte dans les préludes que la personnification de, la corneille ou du ruisseau.

C’est bien plus qu’un accompagnement, c’est une réelle toile de fond… »



Programme :

Le Winterreise (Voyage d’Hiver) de Franz Schubert.



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major]

Pour le troisième concert de notre seconde saison de musique de chambre au Palais du Pharo, nous avons le plaisir d’inviter le magnifique baryton-basse Edwin Crossley-Mercer accompagné du talentueux pianiste Yoan Héreau.

