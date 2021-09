Villorceau Atelier La Grange aux Peintures Villorceau Edwige Caudrelier – Portes ouvertes Ateliers d’artistes Atelier La Grange aux Peintures Villorceau Catégorie d’évènement: Villorceau

Dans le cadre des Portes ouvertes aux Ateliers d’artistes 2021, découvrez Edwige Caudrelier, artiste peintre. Son atelier La Grange aux Peinture recèle de nombreuses merveilles. Elle expose régulièrement à Beaugency, ainsi que chez les commerçants. Interventions à l’école primaire de Cravant, en deux parties tous les deux ans.

Voir http://la-grange-aux-peintures.blogspot.com

Atelier La Grange aux Peintures 15 Rue de Loynes, Villorceau

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00

