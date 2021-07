Paris Studio de l'Ermitage Paris EDWARD PERRAUD, HORS TEMPS Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le jeudi 2 septembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

Percussionniste, batteur, compositeur, improvisateur, chercheur et photographe, Edward Perraud est un artiste aux multiples facettes. Artiste génial, il nous présente son nouvel opus Label Bleu. Fondateur du trio Européen Das Kapital déjà applaudi à la Maison, Edward Perraud joue depuis 25 ans avec les meilleurs musiciens (Tony Malaby, Bruno Chevillon, Olivier Benoit, Henri Texier, Thomas de Pourquery…). Après son album Espaces (devenu « Coup de Cœur » de l’Académie Charles Cros, gratifié « ffff » de Télérama, et « Disque de l’Année » pour Jazz magazine), Edward Perraud revient avec une nouvelle merveille fraîchement enregistrée à la Maison de la Culture d’Amiens, Hors Temps. Production Label Bleu Concerts -> Jazz Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

