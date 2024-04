Edward Hopper ou l’Amérique silencieuse Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence, jeudi 23 mai 2024.

Edward Hopper ou l’Amérique silencieuse Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Edward Hopper (1882-1967) ne relate aucun fait précis dans sa peinture, il transcrit le quotidien de l’Amérique le plus banal dans un style dépouillé, simplifié.

Elisabeth Bayle Diplômée de l’Ecole du Louvre, guide conférencier de la caisse des monuments historiques, enseignante et chargée de cours à l’AMU en histoire de l’art

Edward Hopper (1882-1967) ne relate aucun fait précis dans sa peinture, il transcrit le quotidien de l’Amérique le plus banal dans un style dépouillé, simplifié.

De ses maisons victoriennes anachroniques, de ses personnages silencieux et isolés, il se dégage de ses toiles un mystère, un malaise diffus et un grand sentiment de solitude. Tout cela nous touche, nous interpelle. Serait-ce que ses sujets se métamorphosent en intemporalité ? 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 14:30:00

fin : 2024-05-23 16:00:00

Aix-Marseille Université Le Cube 5 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marie-ange.papa@univ-amu.fr

L’événement Edward Hopper ou l’Amérique silencieuse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence