Edward Burtynsky – Mounds and Voids: from Human to Global Scale Centre culturel canadien, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

Edward Burtynsky – Mounds and Voids: from Human to Global Scale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre culturel canadien

Photographe canadien renommé, parcourant la planète depuis des décennies en explorant les paysages résiduels issus de notre existence moderne, Edward Burtynsky aura mis en images d’une beauté paradoxale l’abondance et le manque, les enjeux locaux et globaux de l’eau et du pétrole, l’exploitation des ressources, et l’impact en résultant sur les mains-d’œuvre et les populations. Burtynsky a livré récemment un projet ambitieux et panoramique de toutes les composantes d’un cheminement aussi cohérent qu’engagé, Anthropocène. L’exposition du Centre culturel canadien propose une traversée inédite et subjective des corpus de cette œuvre colossale. Mounds and Voids se concentre sur les moyens industriels et humains convoqués dans l’exploitation rentable des sols, sur l’équilibre global des pleins et des vides engendrés par nos déséquilibres locaux, sur des sous-terrains et des reliefs qui n’ont rien de naturel. A l’écart des grands centres urbains et du quotidien des privilégiés, quelles empreintes les opérations de creusage et d’accumulations laissent-elles sur notre planète ? Que voit-on et que sait-on de ceux qui creusent, extraient, ramassent, sélectionnent à main nue, là où la machinerie industrielle ne peut agir ? A partir d’un face-à-face immersif et contrasté entre un chantier industriel et un chantier artisanal en Afrique, l’exposition propose un regard percutant mais également paradoxal sur les coulisses de notre monde, nous invitant à prendre la mesure des enjeux locaux et globaux de l’exploitation des ressources. Mounds and Voids : from Human to Global Scale est également une réflexion sur la construction de l’image et sa puissance propre, sur une forme tout à fait singulière de maîtrise de la représentation de l’espace et de l’échelle des choses, ainsi que sur une exploitation assumée de la technologie au service d’un regard explorateur déjouant et défiant les limites de la perception. L’exposition réunit deux œuvres monumentales réalisées à Johannesburg et Madagascar et issues du plus récent projet d’Edward Burtynsky, Africa ; un ensemble d’expériences de réalité augmentée constituant une méditation sur la mémoire des reliques industrielles ; une sélection condensée de quatorze photographies abordant les ressorts de l’élaboration visuelle de l’exploitation des sols et du recyclage. Commissaire : Catherine Bédard [**Visites guidées de l’exposition sur réservation.**](https://canada-culture.org/event/edward-burtynsky-mounds-and-voids/)

Entrée libre

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00