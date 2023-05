Edva Les Disquaires, 17 mai 2023, Paris.

Le mercredi 17 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Accès : 5 EUR

“Edva” est un groupe basé à Paris qui a trouvé sa place dans le genre de la pop alternative.

La musique d’Edva est influencée par différents formes, différentes contenus, différents artistes tels que James Blake, Frank Ocean, Bjork. Edva tente de regarder le monde sous différents angles, de trouver la beauté dans l’imperfection, d’interroger la vie et la mort et comprendre les relations toxiques et l’indifférence à travers la musique.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Edva