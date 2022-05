Éduquer l’homme, protéger l’animal. Fables, maximes, proverbes et images Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Éduquer l’homme, protéger l’animal. Fables, maximes, proverbes et images Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale, 4 juin 2022, Fontainebleau. Éduquer l’homme, protéger l’animal. Fables, maximes, proverbes et images

Médiathèque de Fontainebleau, espace culturel La Charité Royale, le samedi 4 juin à 14:00

« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes » écrivait La Fontaine. L’animal permet de parler de l’homme. Ce discours passe par des images et des objets aux sens allégorique, didactique ou esthétique, où les figures animales éduquent et diffusent des valeurs de sociabilité. La psychologisation de l’animal a aussi contribué à sa proto-défense, avec les images des « mondes renversés » qui retournent les situations dans des images comiques et inquiètes et dénoncent la conduite cruelle de l’Homme envers l’animal. _ Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale 15 rue Royale, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Adresse 15 rue Royale, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Éduquer l’homme, protéger l’animal. Fables, maximes, proverbes et images Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale 2022-06-04 was last modified: by Éduquer l’homme, protéger l’animal. Fables, maximes, proverbes et images Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale 4 juin 2022 espace culturel La Charité Royale Fontainebleau Fontainebleau Médiathèque de Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne