Rennes Exposition – En sortant de l’école, 10 ans de poésie animée ! Edulab Pasteur Rennes, 1 avril 2023, Rennes. Exposition – En sortant de l’école, 10 ans de poésie animée ! 1 – 5 avril Edulab Pasteur Entrée libre Une exposition d’originaux issus des films pour dévoiler leurs secrets de fabrication. En Sortant de l’école a invité de jeunes réalisateur·rices, tout juste sorti·es d’écoles d’animation, à se frotter au difficile exercice de l’adaptation : scénariser un poème, le dépasser sans le trahir, donner corps à sa métaphore tout en s’adressant à un jeune public. Elle présente à la fois des éléments issus des films (décors, feuilles d’animation, personnages…) et des éléments fabriqués en amont, pendant la phase de recherche (storyboards, esquisses, carnets de croquis…). Elle donne également à voir le rapport qui se joue entre le texte et l’image dans l’adaptation d’un poème. Festival national du film d’animation, Rennes, AFCA

