du mercredi 16 mars au mercredi 23 mars

Grâce au partenariat avec le Musée des Beaux-arts de Rennes, l’espace Edulab Pasteur ouvre leurs portes pour 2 après-midis. **Edulab, c’est quoi ?** C’est un lieu d’expérimentation et d’apprentissage dédié aux usages et aux cultures numériques, situé dans l’hôtel Pasteur à l’angle du quai Dujardin et de la rue Gambetta dernièrement rénové en 2018. **Qu’allons nous y faire ?** Dans un premier temps découvrir ce lieu le long des quais magnifiquement rénové qui accueillait anciennement la faculté dentaire. Dans un second temps, vous allez créer un court métrage sur les “Mystères du cerveau”. Le Bistrot Mémoire Rennais à besoin de vous, pour penser, développer ce petit film, basé sur la technique “Stop motion”. Il s’agit d’une technique d’enregistrement utilisée dans le cinéma d’animation, qui consiste à mettre en mouvement une série d’images fixes par le déplacement imperceptible, à chaque prise de vues, des objets ou des personnages présents dans la scène. Le BM vous attents le : **- 16 mars de 14h à 16h** **- 23 mars de 14h à 16h** Vous pouvez participer aux 2 dates dans la mesure des places disponibles

11 Rue Denis Papin, 35000 Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T16:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T16:00:00

