Comment circuler dans les règles avec un engin agricole ? EDUEN Parc des Expositions Autun Catégories d’Évènement: Autun

Saône-et-Loire Comment circuler dans les règles avec un engin agricole ? EDUEN Parc des Expositions Autun, 17 novembre 2023, Autun. Comment circuler dans les règles avec un engin agricole ? Vendredi 17 novembre, 09h00 EDUEN Parc des Expositions Programme de la matinée : ➢ 9h : Café d’accueil

➢ 9h30 – 10h30 : Echanges en salle sur les règles de circulation des engins agricoles (code de la route et code du travail) avec les conseillers de prévention MSA

➢ 10h30 – 12h30 : En extérieur, rappel des bonnes pratiques avec utilisation de matériels (Hervé BARRAS, Société SCPE et Conseillers de prévention MSA) Partenaires de cette action : Caisse locale Groupama Rhône-Alpes et COMCOM du Grand Autunois EDUEN Parc des Expositions 1 avenue André Frenaud, 71400 Autun Autun 71400 Saint-Pantaléon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T09:00:00+01:00 – 2023-11-17T12:30:00+01:00

prévention routière engins agricoles CRMSAB

