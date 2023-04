C’est extra…extra-légal ! EDUEN Parc des Expositions Autun Catégories d’Évènement: Autun

C’est extra…extra-légal ! EDUEN Parc des Expositions, 9 mai 2023, Autun. C’est extra…extra-légal ! Mardi 9 mai, 14h00 EDUEN Parc des Expositions Les élus de l’Echelon Local d’Autun proposent une réunion d’information gratuite à destination des ressortissants du régime agricole animée par la Responsable de l’Action Sanitaire et Sociale de Saône-et-Loire.

Inscription obligatoire auprès de Sophie Guillerault au 06.79.19.95.10 EDUEN Parc des Expositions 1 avenue André Frenaud, 71400 Autun Autun 71400 Saint-Pantaléon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T14:00:00+02:00 – 2023-05-09T16:00:00+02:00

2023-05-09T14:00:00+02:00 – 2023-05-09T16:00:00+02:00 Prestations extra-légales Action sanitaire et Sociale MSA Bourgogne

