Montbrison Loire Une exposition, « Les traités d’éducation », présente une partie des collections conservées dans les fonds de la Diana ainsi que dans le fonds ancien municipal. contact@loireforez.com +33 4 77 96 08 69 https://loireforez.com/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

