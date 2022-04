Education et Psychanalyse Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck Bas-Rhin 0 EUR Conférence « Education et Psychanalyse » par Joël Thalgott : éducateur spécialisé psychanalyste. Cette conférence se fera en deux temps : exposé du thème puis discussions, débats. C’est quoi l’éducation c’est quoi la psychanalyse ? quelles articulations ? Définitions des termes utilisés : l’éducation est à entendre dans la relation

