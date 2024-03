Education : comment s’organise la lutte contre le racisme et l’antisémitisme aujourd’hui dans les établissements scolaires ? Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 14h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

La table ronde du 21 mars s’évertuera à répondre à cette question, en facilitant les échanges, afin de faire émerger des solutions.

Grâce aux interventions de représentants des élèves, parents d’élèves, personnels de l’Education Nationale, du ministère mais également d’associations militantes, nous tenterons de comprendre comment cette question est vécue dans les établissements. Le traitement du racisme et de l’antisémitisme dans les enseignements et l’impact de ces thématiques au quotidien dans la vie des élèves, professeurs, parents et personnels de direction seront également discutés.

Lors de cette table ronde, trois discussions seront organisées. La première permettra de dresser un constat avec les points de vue des élèves et des personnels d’enseignement. La deuxième se focalisera sur les contenus d’enseignement avec des échanges entre professeurs d’histoire-géographie, parents d’élèves et représentant du ministère de l’éducation. La troisième évoquera l’apport des associations au sein des établissements scolaires et les projets possibles avec les conseillers principaux d’éducation.

Grâce à ces trois discussions, l’objectif sera

ainsi d’établir un constat de la situation à l’heure actuelle avec des points

de vue croisés mais également de faire émerger des solutions pour aujourd’hui

et demain concernant la lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans les

établissements scolaires.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement 28, rue Laure Diebold 75008

Contact : https://www.licra.org +33145080808 licra@licra.org https://forms.gle/fdM3KyLtQjKwwwodA

Licra