Au Fil des Arts vous invite à partager une journée de formation « médias et information » (comment gérer ses publications, valider une information…), à titre personnel ou pour développer vos actions. La formation utilise les méthodes actives, mélangeant pratiques d’activités et débats, et elle est dispensée par Marjory Soler des CEMEA d’Occitanie. L’inscription est en participation libre. Vous pouvez soutenir l’association en y adhérant.Les repas devront être tirés du sac (four, frigo et micro-onde sur place).

Nous serions heureux de partager cette journée avec vous.

L’objectif d’une éducation aux médias et à l’information est de pouvoir exercer sa citoyenneté dans une société de l’information et de la communication, de pouvoir être des « cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables.

peggy.devillard@fildesarts.com

