Éducation à l’alimentation en Haut-Rhin (68) avec AIPEVI et les partenaires Csc Papin Mulhouse, vendredi 7 juin 2024.

Éducation à l’alimentation en Haut-Rhin (68) avec AIPEVI et les partenaires Plusieurs évènements organisés entre 7-9 Juin en partenariat avec Csc Papin Mulhouse, Lycée Des Metiers F.d. Roosevelt, Lycée Agricole Rouffach et les exploitations agricoles de Hombourg et Knoeringue 7 – 9 juin Csc Papin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T10:00:00+02:00 – 2024-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Vendredi 10h–12h (au Csc Papin : 4 rue du Gaz 68100 Mulhouse)

– Table ronde avec les acteurs professionnels de la région ayant des projets liés à l’agriculture et éducation à l’alimentation

Vendredi 13h30–15h30 ateliers (au Csc Papin : 4 rue du Gaz 68100 Mulhouse)

– Éducation à l’alimentation, agriculture bio et sante des sols (organisée par AIPEVI)

– Atelier de nos partenaires (à confirmer)

Vendredi 16h–19h visite dd domaine de Hombourg et vente de produits issue de la production maraichage bio)

Samedi 10h–18h

– Journée portes ouvertes du Csc Papin

– Exposition sur le stand du lycée Roosevelt et du lycée agricole de Rouffach

– Atelier culinaire

– Atelier sur l’éducation à l’alimentation, agriculture bio et sante des sols (organisée par AIPEVI)

– Atelier permaculture et jardin partagé (organisé par Csc Papin)

– Atelier de nos partenaires (à confirmer)

Dimanche matin

– Journée portes ouvertes du Csc Papin

– Atelier culinaire

– Atelier sur l’éducation à l’alimentation, agriculture bio et santé des sols (organisée par AIPEVI)

– Atelier permaculture et jardin partagé (organisé par Csc Papin)

Dimanche après-midi

– Visite de l’exploitation grandes cultures et écurie de Knœringue (chez Frisch François)

– Atelier sur la santé des sols, les études faite sur l’exploitation et les bonnes pratiques agricoles (organisée par AIPEVI)

Csc Papin 4 rue du Gaz 68100 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@aipevi.org »}]

alimentation éducation