### La 9ème édition isséenne du rallye citoyen Éducap City se déroulera le samedi 9 avril 2022 sur le thème des Jeux Olympiques ! L’[Educap City](http://www.educapcity.org/) est un parcours d’orientation original en milieu urbain à la découverte des lieux institutionnels, sportifs et culturels _(en équipe de 6 jeunes filles et garçons scolarisés du CM1 à la 5ème accompagnés d’un adulte encadrant)_. Lors de la précédente édition en 2019 plus de 1000 jeunes étaient au départ cette étape isséenne ! [https://www.youtube.com/watch?v=Bpi4IPHWLu4](https://www.youtube.com/watch?v=Bpi4IPHWLu4) L’objectif est de transmettre les clés du vivre-ensemble à la jeunesse et sensibiliser au handicap. À l’échelle nationale, ce parcours d’orientation réunit près de 10 000 enfants âgés de 10 à 13 ans dans 20 villes en France. C’est un également un excellent moyen de découvrir, d’une façon ludique, l’ensemble de sa Ville et de ses équipements, en sortant du périmètre de son quartier. **Inscriptions à partir du lundi 11 mars 2022** dans les accueils de loisirs, les écoles, les collèges, les associations, les maisons de quartier ou à l’Espace Jeunes Anne Frank. **Public :** CM1, CM2, 6ème, 5ème.

