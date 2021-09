Nanterre Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine, Nanterre EDUC entrepreneurship days Université Paris Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Vous avez une idée de projet entrepreneurial ? Donnez-lui une dimension Internationale et développez vos soft skills dans un contexte international !** Participez aux Journées Entrepreneuriat EDUC organisées à l’Université Paris Nanterre les 8 et 9 novembre. Cette initiative, lancée dans le cadre de l’European University EDUC Alliance, vous permettra de confronter vos idées et de travailler en collaboration sur un projet entrepreneurial avec d’autres étudiants de nos universités partenaires. Plus d’infos [**ici**](https://educalliance.eu/) Initiative lancée dans le cadre de l’université européènne EDUC Université Paris Nanterre 200 Av. de la République, 92000 Nanterre Nanterre Quartier de la République Hauts-de-Seine

2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T17:00:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T17:00:00

