Paris Église Saint-Merry Paris Eduardo ROSA et Agharahim GOULIYEV / Julian TRAVELIEN Église Saint-Merry Paris Catégorie d’évènement: Paris

Eduardo ROSA et Agharahim GOULIYEV / Julian TRAVELIEN Église Saint-Merry, 7 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 7 août 2021

de 16h à 18h

gratuit

Musique classique et contemporaine – Pièces de Friedrich Kuhlau, Jean-Michel Damase et Franz Doppler Eduardo Rosa, flûte Eduardo Rosa a obtenu son diplôme de flûte au FAMES au Brésil, le Diplôme d’Études Musicales au Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux et aussi à l’École Normale de Musique de Paris, le Diplôme d’Exécution dans la classe de Mihi Kim, ainsi que le Diplôme Supérieur d’Enseignement et le Diplôme Supérieur d’Exexution en flûte traversière dans la classe de Patricia Nagle. À l’unanimité et avec les félicitations du jury, il a reçu le Diplôme Supérieur en Musique de Chambre dans la classe de Monique Mercier. Eduardo Rosa est lauréat en demi-finale 2019 du Concours International d’Osaka (Japon) et lauréat, Mention Très Bien, à l’édition 2019 du Concours International Young Opus. Il obtient également le 3e Prix et la Médaille de bronze au concours Les Clés d’Or. Concerts -> Classique Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

1, 4, 7, 11, 14 (Châtelet) / 1, 11 (Hôtel de Ville) A, B, D (Châtelet)

Contact :Accueil Musical accueilmusical@gmail.com https://saintmerry.org/concerts/samedi-7-aout-2020-eduardo-rosa-et-agharahim-gouliyev-flutes-julian-travelien-piano/ https://www.facebook.com/events/878524036090372 Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-08-07T16:00:00+02:00_2021-08-07T18:00:00+02:00

Récital de flûte et de piano

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Merry Adresse 76 rue de la Verrerie Ville Paris lieuville Église Saint-Merry Paris