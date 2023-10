Edu Schmidt en concert Digital Village Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Prix : 11,85€ Préparez vous à danser, chanter et profiter d’une soirée inoubliable ! Ne manquez pas l’opportunité de vivre une expérience musicale unique dans la ville magique de Paris. Venez profiter en live de l’incroyable concert d’Edu Schmidt (ancien arbre). Tu ne peux pas rater ça ! Revoir les meilleures chansons d’Arbol et vous offrir le meilleur du rock argentin, comme si vous étiez chez vous. Le concert d’Edu Schmidt, l’ancien membre du groupe Arbol, est une expérience musicale à ne pas manquer. Sa musique captivante mélange habilement des éléments du rock, de la pop et de la musique latine pour créer un son unique et enivrant. Avec sa voix charismatique et sa présence scénique énergique, Edu Schmidt transporte son public dans un voyage musical plein d’émotions et d’excitation. Ses paroles profondes ajoutent une dimension supplémentaire à sa performance, vous laissant réfléchir tout en vous laissant emporter par la musique. Alors, venez vous immerger dans l’univers musical envoûtant d’Edu Schmidt lors de son prochain concert, une expérience qui vous laissera des souvenirs inoubliables. Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris Contact :

