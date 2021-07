EdTech Day Local, 13 octobre 2021-13 octobre 2021, Lyon.

EdTech Day

Local, le mercredi 13 octobre à 09:00

**Ed Tech Day** ————— Organisé par EdTech Lyon, le EdTech day est le premier évènement lyonnais qui invite tous les acteurs concernés par l’éducation, la formation et le numérique à se rencontrer et à échanger sur les enjeux de transformation de l’éducation et de la formation. Le EdTech day est une journée inspirante, permettant de démontrer que les edtech sont au service de pratiques plus inclusives, plus efficientes, plus adaptées aux besoins des apprenants, tout en enrichissant les pratiques professionnelles de ceux qui les utilisent. Rendez-vous le 13 octobre pour une journée Inspirante ! Une journée de témoignages d’enseignants et de formateurs qui ont transformé leurs pratiques métier en utilisant une solution edtech, mais aussi une journée de réflexions prospectives pour dessiner ensemble l’avenir de l’éducation et de la formation ! L’évènement aura lieu en présentiel. Compte tenu du contexte sanitaire : – Remboursement total jusqu’à J-10 si annulation du participant – Reboursement total jusqu’au jour J si annumation par les autorités ou du fait de l’organisateur. La présentation d’un pass sanitaire pourra être exigé (informations mises à jour régulièrement sur le [site de l’évènement](https://www.edtechday.net/))

Gratuit sur inscription

Local Lyon Lyon Métropole de Lyon



2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T18:00:00