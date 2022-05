Edredon Sensible + Mamie Vortex, 7 mai 2022, .

Edredon Sensible + Mamie Vortex

2022-05-07 – 2022-05-07

6 6 Edredon Sensible c’est quatre types qui battent des bras et qui soufflent. Ils se regardent avec les yeux dans les oreilles pour danser partout mais surtout par terre. Y’a aussi de la transpiration sur eux et si possible sur les autres. Edredon Sensible c’est quatre types. Deux qui battent des bras. Deux qui soufflent. Les morceaux, ils sont hyper longs. C’est la transe.



Mamie Vortex est au croisement entre les sonorités cuivrées des instruments à vents et les rythmes entraînants de la techno et de la trance mélodique des années 90. Fanfare de nuit qui saura vous faire taper du pied.

Retrouvez Edredon Sensible + Mamie Vortex sur la scène du Molotov le 7 mai !

Edredon Sensible c’est quatre types qui battent des bras et qui soufflent. Ils se regardent avec les yeux dans les oreilles pour danser partout mais surtout par terre. Y’a aussi de la transpiration sur eux et si possible sur les autres. Edredon Sensible c’est quatre types. Deux qui battent des bras. Deux qui soufflent. Les morceaux, ils sont hyper longs. C’est la transe.



Mamie Vortex est au croisement entre les sonorités cuivrées des instruments à vents et les rythmes entraînants de la techno et de la trance mélodique des années 90. Fanfare de nuit qui saura vous faire taper du pied.

dernière mise à jour : 2022-03-25 par