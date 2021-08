ÉDOUARD TAUFENBACH & RÉGIS CAMPO / Le Bleu du Ciel arrêt sur l’image galerie, 9 septembre 2021, Bordeaux.

ÉDOUARD TAUFENBACH & RÉGIS CAMPO / Le Bleu du Ciel

du jeudi 9 septembre au samedi 25 septembre à arrêt sur l’image galerie

**ÉDOUARD TAUFENBACH & RÉGIS CAMPO** / Le Bleu du Ciel _Lauréats du Prix Swiss Life à 4 mains_ ___ **Exposition** du 9 au 25 septembre 2021 Du mardi au samedi de 14h30 à 18h30 ___ Ce projet autour du vol de l’hirondelle est l’histoire d’un voyage. Il part d’un souvenir d’enfance, de la musique de ces oiseaux dans le ciel et de leur rassemblement sur les fils électriques avant leur grand départ pour l’Afrique, annonçant la fin de l’été. Deux fois par an, des hirondelles traversent le Sahara et la Méditerranée pour joindre l’Afrique subsaharienne et l’Europe. À partir du sujet de l’hirondelle, Édouard Taufenbach et Régis Campo cherchent à développer une représentation sensible du passage du temps, du mouvement, et des échanges et circulations au sein d’un espace. À l’échelle du vol, le mouvement des hirondelles dans le ciel est l’objet d’une fascination qui nourrit l’imaginaire. Les oiseaux semblent suivre une partition faite de ruptures, d’accélérations et de silences, dessinant des formes abstraites comme des signes a interpréter. Ce projet est une expérimentation au croisement des usages artistiques et scientifiques des médiums photographique et musical. Entre rigueur formelle narration subjective, la recherche déploie une approche où l’hirondelle en vol figurant un vecteur de force, donne forme et matière à un insatiable désir de liberté avec le ciel pour perspective. Sans jamais s’illustrer l’une l’autre, l’image et la musique se pourchassent, se dépassent successivement. Un exercice de voltige où la répétition de rythmes et de motifs, s’appuyant sur la composition de la musique itérative, dialogue avec la répétition d’images organisées. D’une case à l’autre, d’une mesure à l’autre, d’une hirondelle à l’autre, Le Bleu du Ciel dessine des espaces de liberté, construisant un sentiment de mouvement, de vitesse, de ruptures de lignes, si caractéristiques du vol des hirondelles.

Entrée libre

Lauréats du Prix Swiss Life à 4 mains

arrêt sur l’image galerie 45 cours du Médoc 33300 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



2021-09-09T14:30:00 2021-09-09T18:30:00;2021-09-10T14:30:00 2021-09-10T18:30:00;2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T18:30:00;2021-09-14T14:30:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T14:30:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-16T14:30:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-21T14:30:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T14:30:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T14:30:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T18:30:00