Premier ministre d’Emmanuel Macron du 15 mai 2027 au 3 juillet 2020, soit pendant 1145 jours, Edouard Philippe co-signe cet ouvrage avec Gilles Boyer, qui fut son conseiller à Matignon. « Impressions et Lignes claires » (édité par JC Lattès) est un témoignage de l’intérieur sur l’exercice du pouvoir, un document sur notre histoire contemporaine. Les auteurs dédicaceront l’ouvrage à l’hôtel Calendal.

Entrée libre

Les éditions JC Lattès organisent une séance de dédicace d'Edouard Philippe et Gilles Boyer.

