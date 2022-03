Edouard PENNES Trio and Friends Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Le mardi 19 avril 2022

de 21h30 à 23h30

payant

Le contrebassiste Edouard Pennes, Co-organisateur de PARIS Jazz SESSIONS, sera sur la scène du Sunset pour une soirée swing de haute voltige. Entouré de deux incroyables musiciens de la nouvelle génération, Bastien Brison au piano (Hot Sugar band) et David Paycha à la batterie (Zoot Collectif) ils revisitent les standards de l’age d’or du Jazz Américain. De Benny Goodman à Louis Armstrong en passant par Erroll Garner et Sydney Bechet, un gout de fete et de prohibition. Pour compléter le trio, vous retrouverez une partie de la bande des PARIS jazz SESSIONS. Une soirée sous le signe de la fete et du Swing !!! Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4049/8250/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ Concert;Musique

2022-04-19T21:30:00+01:00_2022-04-19T23:30:00+01:00

