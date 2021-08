ÉDOUARD LÉVÊQUE, ALBUM DE PHOTOGRAPHIES D’UNE VIE PARIS-PLAGEOISE Village du Patrimoine,Jardins du Phare de la Canche, 17 septembre 2021, Le Touquet-Paris-Plage.

ÉDOUARD LÉVÊQUE, ALBUM DE PHOTOGRAPHIES D’UNE VIE PARIS-PLAGEOISE

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Village du Patrimoine, Jardins du Phare de la Canche

Édouard Lévêque (Amiens, 1857 – Paris, 1936), industriel picard, est un homme de sciences, mais aussi un écrivain et un peintre. En 1895 et 1896, il réalise une série de photographies de la station Paris-Plage qu’il va consigner dans deux albums aujourd’hui conservés au Musée du Touquet-Paris-Plage. Il saisit la vie à la plage, les rues de la station ou encore la nature pour laquelle il a une grande sensibilité. Les élégantes et les familles bourgeoises côtoient une population locale et besogneuse alors que la station balnéaire est en pleine construction. Si ces photographies ont une valeur documentaire et témoignent d’une époque, leurs compositions et leurs sujets évoquent les tableaux des peintres de la Côte d’Opale. C’est en peignant ses tableaux qu’Édouard Lévêque baptisera la côte du nom d’Opale, en hommage à sa lumière si particulière et changeante.

Accès libre en continu

Édouard Lévêque (Amiens, 1857 – Paris, 1936), industriel picard, est un homme de sciences, mais aussi un écrivain et un peintre.

Village du Patrimoine,Jardins du Phare de la Canche Square Paul Rivet – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00