Il faudra accorder une attention toute particulière à ce qui va se passer sur scène lors du concert d’Édouard Ferlet, grand savant des claviers, pianiste et compositeur. À ce qu’il joue bien sûr, à son jeu brillant, mais aussi à ses mille et une trouvailles sonores, aux claviers automatiques et aux pianos silencieux que ce pianiste épris de liberté, fait entrer dans la danse. Magistral.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 10 juillet à l’Abbaye Saint-Victor avec Edouard Ferlet.

