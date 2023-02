EDOUARD FERLET & CLELYA ABRAHAM PIANOS CROISES LE TRITON, 8 février 2023, LES LILAS.

EDOUARD FERLET & CLELYA ABRAHAM PIANOS CROISES LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-08 20:30. Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

« J'ai été touché par la musicalité de Clélya Abraham, sa singularité et son authenticité. J'apprécie aussi son attachement à la composition et son jeu pianistique passionné. C'est en faisant des rencontres inattendues que je renouvelle ma créativité, en partageant, en écoutant et en offrant. Merci à Clélya qui a tout de suite accepté ma proposition pour ce duo inédit autour de nos compositions et évidement de belles surprises ! » Edouard Ferlet « Je trouve la musique d'Edouard très belle, on entre vraiment dans une transe. Nos univers sont assez différents ce qui éveille d'autant plus ma curiosité. Sa grande exploration des sons qu'il est possible de faire avec un piano ainsi que des rythmiques est très intéressante. Moi qui utilise presque toujours le piano de façon assez « classique », je trouve vraiment enrichissant de collaborer avec quelqu'un qui explore autant et autrement ses sonorités et ses possibilités. » Clélya Abraham

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français 93260

« J’ai été touché par la musicalité de Clélya Abraham, sa singularité et son authenticité. J’apprécie aussi son attachement à la composition et son jeu pianistique passionné. C’est en faisant des rencontres inattendues que je renouvelle ma créativité, en partageant, en écoutant et en offrant. Merci à Clélya qui a tout de suite accepté ma proposition pour ce duo inédit autour de nos compositions et évidement de belles surprises ! » Edouard Ferlet

« Je trouve la musique d’Edouard très belle, on entre vraiment dans une transe. Nos univers sont assez différents ce qui éveille d’autant plus ma curiosité. Sa grande exploration des sons qu’il est possible de faire avec un piano ainsi que des rythmiques est très intéressante. Moi qui utilise presque toujours le piano de façon assez « classique », je trouve vraiment enrichissant de collaborer avec quelqu’un qui explore autant et autrement ses sonorités et ses possibilités. » Clélya Abraham

Edouard Ferlet et Clélya Abraham piano

.2023-02-08.

