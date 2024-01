EDOUARD DELOIGNON grandira plus tard LE PETIT REPUBLIQUE Paris, samedi 2 mars 2024.

EDOUARD DELOIGNON GRANDIRA PLUS TARDAncien basketteur, ancien animateur Club Med, ancien du Cours Florent ! Edouard a eu mille vies !Et il a plein de choses à vous raconter de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club ! Préparez-vous à une bonne dose d’énergie, d’improvisation et d’anecdotes croustillantes sur la vie de ce jeune humoriste plein d’avenir.Le Saviez-vous ?-Prix du public festival Nord de rire-Prix du public Rire en Seine-Vainqueur Dracomedy Club-Vainqueur Comedy Mouv-Prix du public Mondeville sur rire-Prix du Public et du Jury au Festival de PlougastelAuteur : Edouard Deloignon et Yassine BenkhaddaArtiste : Édouard DeloignonA partir de 14 ans.Durée : 70 minutes

Tarif : 20.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 18:00

Réservez votre billet ici

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75