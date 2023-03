Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » THEATRE A L’OUEST – LYON, 17 novembre 2023, DECINES CHARPIEU. Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 21:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. David Hardit Productions (PLATESV-R-2021-002383&86) en accord avec Dan Bolender Productions présente ce spectacle. EDOUARD DELOIGNON GRANDIRA PLUS TARD Ancien basketteur, ancien animateur Club Med, ancien du Cours Florent ! Edouard a eu mille vies ! Et il a plein de choses à vous raconter de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club ! Préparez-vous à une bonne dose d’énergie, d’improvisation et d’anecdotes croustillantes sur la vie de ce jeune humoriste plein d’avenir. -Prix du public festival Nord de rire -Prix du public Rire en Seine -Vainqueur Dracomedy Club -Vainqueur Comedy Mouv -Prix du public Mondeville sur rire -Prix du Public et du Jury au Festival de Plougastel Réservation Personnes à Mobilité Réduite : 09.83.87.40.32. EDOUARD DELOIGNON GRANDIRA PLUS TARD Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône David Hardit Productions (PLATESV-R-2021-002383&86) en accord avec Dan Bolender Productions présente ce spectacle. EDOUARD DELOIGNON GRANDIRA PLUS TARD Ancien basketteur, ancien animateur Club Med, ancien du Cours Florent ! Edouard a eu mille vies !

