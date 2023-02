EDOUARD BINEAU & OSEFH QUINTET SECRET WORLD BAISER SALE, 21 avril 2023, PARIS.

EDOUARD BINEAU & OSEFH QUINTET SECRET WORLD BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 21:30 (2023-04-21 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Édouard Bineau piano/harmonica diatonique, Sébastien Texier sax alto/clarinette, Oscar Bineau, sax ténor/soprano, Henri Dorina basse, François Constantin percus « Un jazz poète, enfin ! » (Antoine Hervé – ancien directeur de l’ONJ) Quatre ans après son album « Bluezz » où il nous emmenait sur les terres Jazz-Blues, Edouard Bineau sort en février 2020 avec Osefh Quintet, « Secret World ». Un album rempli de nouvelles compositions, d’inédits, de reprises… Il engage avec ce dernier un virage esthétique, une instrumentalisation inédite, sans rythmique de batterie. De ce parti pris naît « un groove moelleux et entêtant qui tourne et avance de manière irrésistible, inéluctable, indestructible, afin de faire librement respirer les mélodies denses et dansantes qu’Edouard affectionne tant » (Pascal Anquetil). Rythmes hors pairs, basses de velours, percussions colorées… « Secret World » est l’effet de l’alchimie entre tous ces musiciens de grands talents : Sébastien Texier, Oscar Bineau, Henri Dorina et François Constantin, un casting des plus performants !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

