Edouard Baer – Les Elucubrations… (Tournée) AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Edouard Baer – Les Elucubrations… (Tournée) AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES, 3 juin 2023 00:00, NANTES. Edouard Baer – Les Elucubrations… (Tournée) Edouard Baer. Un spectacle à la date du 2023-06-03 au 2023-06-25 20:30. Tarif : 59.0 65.0 euros. AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES NANTES Loire-Atlantique . MAIRIE DE CHECY (L-1086668 ET L3-1086669) Présente: ce spectacle N° Téléphone accès PMR : 02.38.46.88.60. Edouard Baer Votre billet est ici. MAIRIE DE CHECY (L-1086668 ET L3-1086669) Présente: ce spectacle N° Téléphone accès PMR : 02.38.46.88.60 Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu AUDITORIUM 800 - CITE DES CONGRES Adresse 5, rue de Valmy Ville NANTES Tarif 59.0-65.0 euros lieuville AUDITORIUM 800 - CITE DES CONGRES NANTES Departement Loire-Atlantique

AUDITORIUM 800 - CITE DES CONGRES NANTES Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Edouard Baer – Les Elucubrations… (Tournée) AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES 2023-06-03 was last modified: by Edouard Baer – Les Elucubrations… (Tournée) AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES AUDITORIUM 800 - CITE DES CONGRES 3 juin 2023 00:00 AUDITORIUM 800 - CITE DES CONGRES NANTES

NANTES Loire-Atlantique