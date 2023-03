Edouard Baer, Le Journal de Paris (Paris) THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Edouard Baer, Le Journal de Paris (Paris) THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN, 26 mars 2023, PARIS. Edouard Baer, Le Journal de Paris (Paris) THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 19:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 14.0 à 55.9 euros. Edouard Baer Avec beaucoup de mondes sur scène Jamais les mêmes, parfois oui, ça dépend des soirs… Edouard Baer & beaucoup de mondes sur scène dansLe journal de ParisAvec jamais les mêmesParfois ouiCa dépend des soirs Sur une idée originale d’Edouard baerAssisté de Eugénie Poumaillou et Chloé ColpéScénographie : James Brandily Cet automne, pour 20 soirées exceptionnelles , Edouard Baer réunit sur scène des personnages croisés dans la rue, dans sa vie ou lors d’auditions. Enfants ou adultes, chanteurs, comédiens, jongleurs, commerçants ou orateurs d’un soir ; une chorale ou un monologue, de la danse, du silence ou des cris… Chaque soir, comme une revue, un cabaret théâtral. Après Arles et Namur et avant beaucoup d’autres villes, dans le magnifique décor du théâtre de la Porte St martin, se faufile une fête improvisée, le journal d’un passant de Paris. Représentations :20 représentations exceptionnellesDu 12 novembre au 19 décembreSamedi 22h45, dimanche 20h, lundi 20hInformations pratiques : Numéro d’accès aux personnes à mobilité réduite : 01 42 08 00 32Le bar sera ouvert après la représentation. Edouard Baer Votre billet est ici THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN PARIS 18, boulevard Saint Martin Paris Edouard Baer Avec beaucoup de mondes sur scène Jamais les mêmes, parfois oui, ça dépend des soirs… Edouard Baer & beaucoup de mondes sur scène dans

