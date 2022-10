EDO – CIRQUE ESTETICA DELL’ORSO

2022-11-12 – 2022-11-12 Estetica dell’orso garde du cirque la variété des émotions, des images, des sons, des genres, des lumières, des costumes, des durées. Tous ces fragments vibrent et s’entrechoquent, s’opposent, se contaminent. Il nous reste nos désirs: celui de résister (à ce qui fond), de continuer d’y croire (même si ça fond) et de ne pas baisser les bras (alors que tout est déjà fondu). EDO? Un bonbon saveur collage/hétérogène/sucré.

Parfois coloré, parfois triste, comme une glace à la crème qui vous échappe des mains, drôle comme un panda tombant d’un arbre et dramatique comme l’est la lutte pour le socialisme et rien de tout ça à la fois. dernière mise à jour : 2022-10-05 par

