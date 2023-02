Quatr’Quart et Bézèd’H ED&N | Sausheim Sausheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Quatr’Quart et Bézèd’H ED&N | Sausheim, 15 avril 2023, Sausheim. Quatr’Quart et Bézèd’H Samedi 15 avril, 20h00 ED&N | Sausheim

Entrée adulte : 18.00 € (35 € avec formule repas)

Soirée celtique : Danse Folk et Concert Rock Festif ED&N | Sausheim 20 A Rue Jean de la Fontaine, 68390 Sausheim Sausheim 68390 Haut-Rhin Grand Est C’est dans la belle salle de l’ED&N à Sausheim que nous vous proposons de vous divertir avec les groupes Celtique Quart’Quart pour la danse Folk et Bézèd’H pour un concert Rock festif.

Tourte et bière irlandaises, crêpes et autres petites restaurations vous seront servis tout au long de la soirée.

La soirée débutera à 20h00 par la danse Folk. Les animatrices du groupe “Quatr’Quart” vous ferons danser sur les rythmes irlandais les plus populaires. La soirée se poursuivra avec le Groupe BEZED’H qui mettra le feu à la scène avec son Rock Celtique, Festif et Explosif? Nous retrouverons à nouveau “Quatr’Quart ” pour terminer la soirée avec les danses Folks. Nous vous proposons la formule repas (tourte irlandaise, 1 boisson, dessert et café) uniquement sur réservation, que vous pourrez prendre au moment de votre choix pendant la soirée. Il y aura bien sur des crêpes, et autres petites restaurations. Si vous souhaitez vous retrouver à table avec d’autres amis, merci de le préciser lors de la réservation. Tout autre renseignement au 07 83 79 54 75 (laisser un message nous vous rappellerons en fin de journée)

