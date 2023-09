Think Lloyd ED&N Sausheim Catégorie d’Évènement: Sausheim Think Lloyd ED&N Sausheim, 14 octobre 2023, Sausheim. Think Lloyd Samedi 14 octobre, 20h00 ED&N Venez découvrir ou redécouvrir les grands standards de Pink Floyd, mais également des morceaux moins connus tout aussi envoûtants. Réservation sur le site Hello Asso

Tarif unique en prévente : 25€

Renseignements : 07 83 79 54 75
ED&N
20A Rue Jean de la Fontaine, 68390 Sausheim

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

