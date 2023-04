Concert de gala ED&N Sausheim Catégorie d’évènement: SAUSHEIM

Concert de gala ED&N, 6 mai 2023, Sausheim. Concert de gala Samedi 6 mai, 20h00 ED&N 140 ème anniversaire de la musique concordia de Sausheim

Avec la participation des 3S

Entrée libre ED&N 20A Rue Jean de la Fontaine , 68390 Sausheim Sausheim Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T20:00:00+02:00 – 2023-05-06T21:00:00+02:00

