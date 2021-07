Marseille Les 9 Salopards Bouches-du-Rhône, Marseille Edmond Truand Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Edmond Truand Les 9 Salopards, 6 août 2021, Marseille. Edmond Truand

Les 9 Salopards, le vendredi 6 août à 21:00

Edmond Truand, derrière ses platines endiablera la rue Crudère à Marseille le vendredi 6 août. Au programme, rythmes endiablés Drum & Bass, techno, hip-hop, eurodance et autres. – 21h – 23h : dehors. – 23h – ? : dedans ! Les potes DJ, n’hésitez pas à prendre avec votre clef.

Entrée libre

♫♫♫ Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T21:00:00 2021-08-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Les 9 Salopards Adresse 9 rue de l'arc, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Les 9 Salopards Marseille