Edmond Russo et Shlomi Tuizer – SubRosa [création] ECAM-Espace Culturel André Malraux Le Kremlin-Bicêtre, 3 février 2024, Le Kremlin-Bicêtre.

Le samedi 03 février 2024

.Tout public. payant

L’expression latine sub rosa, qui signifie « sous la rose », est associée aux rites ayant une dimension secrète. Entrez donc dans le cercle des initiés avec cette nouvelle création de la compagnie Affari Esteri…

L’univers esthétique de ce duo chorégraphiant enchante par sa subtilité et sa précision. Les éléments composant le spectacle se marient heureusement, tout en distillant une inquiétante étrangeté douce et tendre. Pour SubRosa, ce « sous la rose » latin, un quintet féminin se déploie à fleur de plateau, signes en mouvement d’une agitation plus profonde, sous-jacente, dicible par échos, par chuchotements ou confidences. La singularité de leur danse s’exprime pleinement dans un rapport affiné entre ce fond humain mystérieux et une forme plus abstraite, structurante, source d’une mise en scène lumineuse. Un univers poétique habité de résonances sensibles et de sensations intimes, onirique et enchanteur.

ECAM-Espace Culturel André Malraux 2 Place Victor Hugo 94270 Le Kremlin-Bicêtre

https://www.faitsdhiver.com/evenement/subrosa/

