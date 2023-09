RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC MICHEL VERRIER Edmond Rostand Thézan-lès-Béziers, 29 septembre 2023, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers,Hérault

La Médiathèque Fernand Roques et la Mairie organisent Rencontre et Dédicace avec Michel Verrier auteur de Terroir de 18h à 19h à la Médiathèque Fernand Roques..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

Edmond Rostand

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



The Médiathèque Fernand Roques and the Mairie are organizing a meeting and book signing with Michel Verrier, author of Terroir, from 6pm to 7pm at the Médiathèque Fernand Roques.

La Mediateca Fernand Roques y el Ayuntamiento organizan un encuentro y una firma de libros con Michel Verrier, autor de Terroir, de 18:00 a 19:00 h en la Mediateca Fernand Roques.

Die Mediathek Fernand Roques und die Stadtverwaltung organisieren ein Treffen und eine Signierstunde mit Michel Verrier, Autor des Buches Terroir, von 18.00 bis 19.00 Uhr in der Mediathek Fernand Roques.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT AVANT-MONTS