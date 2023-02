EDMOND ET SES AMIS : LE GRAND CHEF LE FUNAMBULE-MONTMARTRE, 8 février 2023, PARIS.

EDMOND ET SES AMIS : LE GRAND CHEF LE FUNAMBULE-MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-03-29 14:00. Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Une adaptation théâtrale du best-seller de Nathan racontant les aventures d’Edmond l’écureuil, et tous ses copains de la forêt.Edmond est un écureuil qui vit dans la forêt en compagnie de ses amis Edouard l’ours bourru et fêtard, Georges le hibou transformiste et bordélique, Hortense et Polka, les souris espiègles et la chose … qui est une chose ! Dans la clairière, c’est la zizanie : Georges met du bazar partout et Edouard en a assez. Il exige que tout soit bien rangé. On crie, on se dispute, on se jette même quelques mûres à la figure. Soudain, Edouard a une idée : Il faudrait un chef !. « Un chef ? » Il n’en fallait pas plus pour finir d’irriter Georges qui quitte immédiatement ses amis. Survient alors, comme par miracle… Un chef ! Un véritable chef. Qui entreprend d’enfin mettre de l’ordre dans cette forêt. Finis, les petits sentiers. Finies les feuilles multicolores jonchées sur le sol. Finies les graines au pieds des arbres. Place aux routes bien droites, bien ordonnées, aux tas de feuilles organisés, classés par couleur, aux tas de graines disposés avec soin. Place… A l’ordre ! Après le loup est revenu, Cendrillon ou Georges le dragon, voici le nouveau spectacle pour enfants de la Cie Les Nomadesques EDMOND ET SES AMIS : LE GRAND CHEF EUR18.0 18.0 euros

LE FUNAMBULE-MONTMARTRE PARIS 53 RUE DES SAULES 75018

.2023-03-29.

