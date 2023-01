Edmée & The Flyroots – Concert reggae ska Le Faouët Le Faouët Le Faouët Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Edmée & The Flyroots – Concert reggae ska Le Faouët, 21 janvier 2023
2 Rue de l'Armor Ty Kaouet Le Faouët Côtes-d'Armor

2023-01-21 19:30:00 – 2023-01-21 23:45:00

Côtes-d’Armor Le Faouët Une femme, sa douceur, ses colères, son naturel, ses envies… Des envies de partage, de racines, de voyages et de liberté. Après avoir exploré différents métiers de l’industrie musicale, la lionne se met à composer. Accompagnée de sa guitare, sur son île bretonne de Bréhat, elle pose ses mélodies sur une musique sincère au service de ses textes ampli d’amour et de spiritualité pour que passion rime avec création. Pas de barrières de styles, pour sa musique roots ; peu importe le flacon, pourvu qu’on est l’ivresse. Les chansons singulières et multi générationnelles d’Edmée cassent les frontières avec des mots simples et profonds dans la langue internationale. Quand ses expériences sur scène comme celle du Printemps de Bourges 2019, du Festival des Insulaires, ou encore les bœufs dans les bars de Saint-Brieuc lui renvoient des sourires et des compliments, son ambition grandit. Vidda à la basse, Jérôme à la batterie : un binôme rythmique créatif au service du groove et voilà, le projet lancé : des concerts et un EP « Wake up it’s time ! ». +33 2 96 33 18 89 http://linkaband.com/edmee-the-flyroots Ty Kaouet 2 Rue de l’Armor Le Faouët

