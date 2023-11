Éditions du soir #3 micadanses-Paris Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Ce rendez-vous dédié à l’édition en danse met sur le devant de la scène une sélection d’ouvrages qui marquent l’actualité : un livre de mémoire et d’entretiens, une étude consacrée à une grande figure du passé, les actes d’un colloque important et enfin la monographie emblématique d’un lieu essentiel de la danse : les Brigittines, à Bruxelles.

Rencontre animée par le journaliste Philippe Verrièle et le directeur de micadanses-Paris, Christophe Martin, en présence des auteurs et des éditeurs. Dédicaces des ouvrages autour d’un verre à l’issue de la rencontre.

Libres comme demain nous l’apprendra (Les Brigittines à l’orée du siècle)

Sous la direction de Patrick Bonté / Éditions l’Œil d’Or (Novembre 2023)

Textes de : Olivier de Sagazan, Kitt Johnson, Alexander Vantournhout, Ayelen Parolin, Roberto Castello, Antia Diaz Otero, Pas¬cale Gigon, Jessica Fouché, Nicole Mossoux, Karine Ponties, Yasmine Hugonnet, Mauro Paccagnella, Catherine Gaudet, Jean-Luc Fafchamps, Arco Renz, Euripides Laskaridis, Angela Rabaglio & Micaël Florentz, Jan Martens, Ingrid von Wantoch Rekowski, Stefan Hertmans, Dany-Robert Dufour, Roland Gori, Laurent Testot, Georges Durieux.



Dans une grande chapelle baroque abritant au XVII° siècle l’ordre des Brigittines et transformée aujourd’hui en salle de spectacle, s’est développé, au coeur de Bruxelles, un lieu consacré à la création chorégraphique contemporaine. Depuis une quinzaine d’année, de nombreuses productions y ont vu le jour ainsi que des résidences d’artistes, des laboratoires, des rencontres, des conférences et un festival international centré sur des oeuvres insolites, des univers singuliers et fantasmatiques qui ouvrent sur l’imaginaire. Dans ce livre, les enjeux qui inspirent l’activité des Brigittines sont évoqués à travers des textes fondateurs. L’ouvrage est aussi l’occasion de découvrir la parole et les réflexions de quinze artistes sur leur travail et leur relation au monde. Ils sont accompagnés de cinq philosophes et écrivains dont l’engagement critique met en perspective les convulsions et les promesses de notre époque. Tous et toutes partagent ou ont partagé l’aventure des Brigittines.

-> Le mot des programmateurs



À l’occasion des 360 ans de la Chapelle qui l’abrite, ce lieu de référence consacré à la création chorégraphique contemporaine et que l’on appelle Les Brigittines a édité un ouvrage qui, plus qu’un beau livre (il l’est aussi) pose une réflexion à plusieurs voix (17 artistes passés par ces murs, 6 personnalités et le directeur artistique) sur la nature d’un lieu de création en danse.

Quoiqu’il s’en défie et s’en méfie, il est passionnant de constater à quel point le projet porte la marque de son animateur ; et combien les Brigittines sont importantes pour la danse d’aujourd’hui !

La Danse française et son rayonnement (1600-1800) Nouvelles sources, nouvelles perspectives



Sous la direction de Marie-Françoise Bouchon, Rebecca Harris-Warrick, Jean-Noël Laurenti

Éditions Classiques Garnier ; Musicologie (2023)

À la fin des années 1980, qui ont vu l’affirmation de la Jeune Danse française comme mouvement esthétique majeur, Dominique Bagouet livre avecSo Schnell une pièce intime, universelle et bouleversante. Mais cette œuvre, dont la finesse de composition et la maîtrise signent le sommet d’un mouvement artistique, annonce aussi un peu sa fin. Reste que So Schnella ainsi offert à la Jeune Danse française un classique… qui sera d’ailleurs repris par l’Opéra de Paris. Après la disparition précoce du chorégraphe, cette pièce, considérée comme une œuvre majeure de la danse contemporaine, a été fréquemment remontée.Fameux critique du Nouvel Observateur, Raphaël de Gubernatisest un intime de l’œuvre de Bagouet dont il connaît tous les détails.

L’intérêt pour la musique baroque au XXe siècle a favorisé la redécouverte de ce qu’on a appelé « danse baroque », style codifié en France, mais par ailleurs ouvert aux apports italien et espagnol, diffusé partout en Europe et assimilé à leur manière par les divers pays. Le premier mouvement de reconstruction de ce répertoire laissait ouverts de vastes champs d’investigation. Ce volume fait le point sur les avancées significatives qui ont eu lieu depuis le début des années 2000 : sur les croisements d’influences et les mutations depuis la fin du XVIe siècle et après 1700, sur les spécificités ainsi que la diversité des danses de théâtre, sur les rapports musique-danse, sur la sociologie et la circulation des interprètes et chorégraphes.



-> Le mot des programmateurs

Acte d’un colloque du Centre de Musique Baroque de Versailles (17-19 décembre 2012)

Gros bouquin typique du genre : 25 contributions dont plusieurs en anglais, forcément inégalement intéressantes. Mais l’ouvrage impose un nouveau regard sur une période essentielle. A noter que « Danse française » est préféré à « danse baroque ».

Et l’on apprend que Raoul-Auger Feuillet, co-inventeur de la notation Feuillet-Beauchamps, ne l’était pas tant que cela et qu’il s’appelait Raoul Anger.

La danse est un art de combats – Entretiens sur la danse contemporaine

Marilén Iglesias-Breuker

Éditions Ressouvenances; Coll. Pas à Pas (Avril 2023)

Lorsque le chorégraphe suédois Mats Ek s’empare deGiselle et en donne sa version revisitée, le ballet, depuis son triomphe de 1841, sa quasi-disparition puis sa redécouverte, est une telle référence de la danse romantique qu’il en décourage les relectures. Le chorégraphe suédois, nourrit de danse moderne, en fait un drame intime et provoquant. Et Giselleredevient une œuvre incontournable, présente aujourd’hui au répertoire des grandes institutions de la danse…Critique, rédactrice en chef de Danser Canal Historique, Agnès Izrinedécode ce qui, pour être évident dans ce Giselle, mérite pourtant d’être souligné.

Tout en dessinant leurs portraits, Marilén Iglesias-Breuker donne la parole à quinze personnalités du monde de la danse qui livrent des témoignages et réflexions rares sur leurs parcours, leurs passions, leurs combats : Lise Brunel, Jean Cébron, Fabrice Dugied, Dominique Dupuy, Françoise Dupuy, Laurence Louppe, Luc Petton, Anne-Marie Reynaud, Josiane Rivoire, Jacqueline Robinson, Quentin Rouillier, Renate Schottelius, Jackie Taffanel, Karin Waehner et Hans Züllig. En leur compagnie, le lecteur chemine entre l’Europe et le continent américain au fil de cette période charnière qui mène de la danse moderne à la danse contemporaine. Porteurs d’expériences intergénérationnelles variées, ils se retrouvent autour «d’une danse dont l’espace de liberté reste toujours à défendre. Une danse impossible à définir de façon univoque mais qui a, dans sa diversité, signé l’ouverture du champ des possibles». En écho, l’historienne Laure Guilbert s’entretient avec l’auteure, apportant un éclairage complémentaire sur tout un pan de l’histoire de la danse qui s’est développé des deux côtés de l’Atlantique.

-> Le mot des programmateurs

Mémoires très personnelles de l’auteur qui en 14 rencontres-portraits raconte comment elle a traversé la danse de ces dernières décennies et présentes ces figures proches de la danse allemande (mais pas que) qui manque souvent dans le panorama de l’histoire récente ! Un autre regard, subjectif, mais passionnant. On notera le « S » à combats…

Marie Taglioni. Étoile du ballet romantique



Chloé d’Arcy

Presses universitaires de Bordeaux (Décembre 2022)

Marie Taglioni (1804-1884) était une véritable star. Son nom est associé à un rôle, La Sylphide (1832), à la danse sur pointes, et au ballet romantique. Cette étude retrace le parcours européen de la danseuse en analysant les mythes qui s’élaborent autour d’elle, de l’enfant prodige au modèle indépassable.

Or, derrière la gracieuse Sylphide se cache une véritable femme d’affaires, gérant sa carrière grâce à un solide réseau. Cet ouvrage est un apport original à l’histoire de la danse et des femmes, en ce qu’il souligne la pluralité des visages de l’artiste, tant sur scène que hors scène.

-> Le mot des programmateurs

Monographie historique consacrée à la danseuse à travers laquelle s’est imposé le ballet romantique. L’auteure, chercheuse, enseignante et danseuse, s’est passionnée pour une figure beaucoup plus complexe que ce qu’en garde la légende. C’est d’ailleurs la meilleure partie (et la plus originale) de l’ouvrage de nous montrer Taglioni hors la scène, en particulier comment elle gère sa carrière après le triomphe.

Sans se départir, cependant d’une certaine fascination de la part de l’auteur pour l’aura de son sujet, ce qui est assez touchant !

