Découvrir la taille-douce : de Schongauer à Ungerer Editions Bucciali, 1 avril 2023, Colmar.

La gravure en taille-douce est l’un des plus anciens médiums de reproduction des images en Europe. Depuis 40 ans, les Editions Bucciali perpétuent ce savoir-faire au sein de leur atelier, où sont chaque année gravées, imprimées et éditées des milliers d’estampes contemporaines.

Tout au long du week-end, des pièces représentatives des diverses techniques de gravure en taille-douce seront exposées, permettant ainsi de découvrir ce médium extraordinaire. La présence des maîtres imprimeurs donnera lieu à un parcours explicatif afin de comprendre mieux le processus de réalisation des oeuvres.

Des démonstrations d’impression artisanale, mais aussi des différentes méthodes de gravure sur cuivre, auront lieu régulièrement.

Ouverture les samedi et dimanche 1 et 2 avril, de 10h à 18h.

Editions Bucciali 31, rue des jardins, Colmar

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Alma Bucciali