Édition du Livre Humeurs et humour contre le racisme LIMOGES, 14 mars 2022, Le Mas Blanc.

LIMOGES, le lundi 14 mars à 02:30

Coups de griffes contre le racisme, coups de cœur pour l’humanité Le racisme, voilà l’ennemi. En parodiant Confucius qui aurait dit « une image vaut mille mots », le racisme vaut mille maux. Alors, contre lui, plutôt que des discours, des images, sans compter. Et là, pas de quartier, pour Geneviève Krausz, artiste tout ce qu’il y a de pacifique. Elle sait prendre les armes face à cet ennemi : la pointe, le burin et, s’il le faut, la gouge pour faire plus qu’égratigner l’infâme, le griffer, le tarauder, le transpercer. La voilà ferraillant contre les semeurs de calomnies et de haine, ceux d’hier et leurs émules d’aujourd’hui, car Céline fascine encore et Zemmour prospère. La voilà pointant les préjugés et les discriminations, contrôles au faciès et autres pratiques, fustigeant les réactions identitaires et autres fantasmes, s’indignant des crimes des islamistes et d’autres fanatiques. L’amitié envers les hommes, l’amitié entre les peuples, énoncée par le MRAP, c’est l’esprit dans lequel Geneviève taille doucement ses crayons et composent ses pages. L’amitié, cela se traduit en solidarité pour les migrants, qui ne saurait passer pour un délit, mais comme un devoir d’assistance à personne en danger. L’amitié, c’est le regard bienveillant sur les autres, rencontrés ici dans nos quartiers, à l’école ou sur le marché, sous un fronton où Geneviève suggère de graver une devise « Diversité-Égalité-Fraternité ». L’amitié entre les peuples, c’est la réconciliation d’anciens ennemis, dans la reconnaissance du passé ; c’est le respect du droit des peuples, condition de la paix et de la justice, en Palestine ou en Birmanie par exemple. L’amitié, c’est rendre hommage à de belles personnes, dont l’engagement témoigne du courage ou de la force de l’humour. Le dessin, si précieux pour la liberté de la presse, si efficace contre l’indifférence, si utile contre la désinformation, participe au combat non-violent contre la haine raciste. Servi par le talent de Geneviève, ce recueil le rappelle opportunément à l’heure où la démocratie subit le désenchantement et de lourdes menaces. Philippe Pommier, Vice-président du MRAP-Limoges-Haute-Vienne

10€ l’unité

Choix de dessins parus dans le périodique “Le MRAP en LIMOUSIN”

LIMOGES 13 rue Jules Ladoumègue 87100 LIMOGES Le Mas Blanc Val de l’Aurence Nord Haute-Vienne



2022-03-14T02:30:00 2022-03-14T03:00:00