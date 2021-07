Édition collective La Station – Gare des Mines, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Paris.

Edition collective du _Chantier permanent_ —————————————— A partir de juillet 2021, la Station – Gare des Mines inaugure un atelier de sérigraphie géré par l’artiste et illustratice Celia Gaultier. En vue d’initier une collaboration entre sa pratique et la programmation artistique du lieu, nous l’invitons à construire, avec les différents publics rassemblés à la Station – Gare des mines, une édition collective sur les différents projets en cours ou achevés. Tout au long du mois, un atelier hebdomadaire sera organisé avec les voisin·e·s, associations et les artistes partenaires du programme curatorial Chantier permanent. Cette édition collective sera investie par des regards et paroles plurielles sur le quartier environnant. Ce sera une sorte de dispositif de médiation créé pour et par les habitant.e.s du quartier prioritaire de la ville Charles Hermite. L’ensemble de ces ateliers bénéficiera d’une restitution publique lors d’une intervention à Square en fête ainsi que lors de l’événement Black Market. Celia Gaultier vit et travaille à Paris. Artiste illustratrice de double nationalité, française et espagnole, elle est diplômée en 2013 à la Villa Arson, Beaux Arts de Nice. Suite à un Master en illustration, elle travaille pour la presse et le monde de l’édition et poursuit sa pratique dans la sérigraphie et le dessin. Influencée par les cultures de la marge, le kitsch et le féminisme, elle a un univers très coloré et explosif ; derrière des images d’apparence naïve se cachent des messages virulents, engagés et parfois avec une touche d’humour. Depuis 2014, elle mène des ateliers de pédagogie et pratique de la sérigraphie ou d’autres techniques d’illustration et d’impression comme les tampons en Espagne et en France, notamment au Centquatre-Paris pour tous les publics (enfants, adolescents, personnes en situation de handicap, etc). En 2021, en tant qu’artiste associée, elle rejoint les Ateliers Charbon fondés par BrutPop au sein de La Station – Gare des Mines et développe un atelier de sérigraphie ouvert à tous au sein duquel se déroulent des initiations et ateliers de pratique. [https://celiagaultier.net/](https://celiagaultier.net/)

La Station – Gare des Mines 29 avenue de la Porte d'Aubervilliers 75018 Paris



