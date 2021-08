Edition 2021 MINI TRANSAT Place Vendée Globe, 16 septembre 2021, Les Sables-d'Olonne.

La Mini Transat, est une course transatlantique en solitaire et sans assistance à bord de voiliers de 6,50 m, créée en 1977 par Bob Salmon et organisée chaque année impaire depuis 1977. La traversée s’effectue en deux étapes, au départ de la France métropolitaine (depuis 1985), avec une escale d’une dizaine de jours aux îles Canaries ou à Madère, avant de rejoindre les Antilles. Après plusieurs départs de la Rochelle, la course s’installe aux Sables d’Olonne pour les prochaines éditions : 2021, 2023 et 2025. Pour la 1ère fois dans l’histoire de la Mini Transat et pour la 23ème édition, le départ aura lieu en Pays de la Loire, depuis les Sables d’Olonne, le 26 septembre prochain. 84 skippers s’aligneront sur la ligne de départ vers St François en Guadeloupe avec une étape à Santa Cruz de La Palma aux Canaries. Au total un périple de 4 050 miles nautiques (soit près de 7 500 km) pour une remise des prix prévue à Paris à l’occasion du salon Nautique en décembre. Ouverture du Village : 16 septembre Départ de la course : 26 septembre Toutes les informations et le programme complet sur : [www.minitransat.fr](http://www.minitransat.fr)

Entrée libre sur le Village

Les Sables d’Olonne – Santa Cruz – St François

Place Vendée Globe LES SABLES D'OLONNE Les Sables-d'Olonne



2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-20T10:00:00 2021-09-20T18:30:00;2021-09-21T10:00:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T18:30:00