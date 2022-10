Edith Piaf THEATRE LES ENFANTS DU PARADIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Edith Piaf THEATRE LES ENFANTS DU PARADIS, 26 octobre 2022, Paris. Du mercredi 26 octobre 2022 au mercredi 28 décembre 2022 :

mercredi

de 19h30 à 20h45

. payant Réservation au téléphone via le théâtre avec code promo FANCLUB pour le tarif réduit ,ou via billetreduc.

Spectacle musical,réplique visuelle et tour de chant à l’identique du dernier Olympia de la môme PIAF. Emotions garanties Edith Piaf renaît sous nos yeux, ressuscitée le temps d’un récital par la magie de Nathalie ROMIER, plus vraie que vraie, une authenticité confondante. Ses plus beaux succès, connus de tous pour une parenthèse enchantée de 1h15. THEATRE LES ENFANTS DU PARADIS 34 RUE RICHER 75009 Paris Contact : 0681659815 ( uniquement SMS ) joellemyriam@gmail.com

chansons les plus grands succès de Piaf

